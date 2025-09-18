Fiumicino incidente su via dell’Aeroporto | atterra l’eliambulanza

Fiumicino, 18 settembre 2025 – Un grav e incidente è avvenuto poco fa su via dellAeroporto, all’altezza di via Arsiero, in direzione Fiumicino. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di uno scontro auto-moto. Ma le dinamiche sono ancora da accertare. Sul posto è atterrata l’eliambulanza. Il traffico è in tilt. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

