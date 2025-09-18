Fiumicino in piazza GB Grassi il Mercatino artigianale

Cdn.ilfaroonline.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 18 settembre 2025 – Piazza G.B. Grassi, ospiterà il tradizionale Mercatino Artigianale, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Un’occasione per scoprire oggetti unici, creazioni originali e idee regalo nel centro storico della Città. Cinque le date in calendario: · Domenica 21 settembre · Domenica 26 ottobre · Domenica 30 novembre · Domenica 8 dicembre · Domenica 21 dicembre In tutte le giornate il mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle 19:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiumicino - piazza

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità, Gennaro Maffia rimpatriato: è atteso a Fiumicino

Fiumicino, centinaia in piazza Grassi: “Stop al genocidio in Palestina”

Fiumicino: torna il Mercatino Artigianale in Piazza G.B. Grassi; Acea Ato 2 – Chiusura Temporanea del Punto di Contatto in Piazza G.B. Grassi; Fiumicino, in piazza G.B Grassi il Mercatino artigianale.

Fiumicino, in piazza G.B Grassi il Mercatino artigianale - Grassi, ospiterà il tradizionale Mercatino Artigianale, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Come scrive ilfaroonline.it

fiumicino piazza gb grassiFiumicino, centinaia in piazza Grassi: “Stop al genocidio in Palestina” - Trombe, tamburi e fischietti risuonano in piazza Grassi, poi la manifestazione si sposta su Torre Clementina. Scrive ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Piazza Gb Grassi