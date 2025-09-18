Fiumicino in piazza GB Grassi il Mercatino artigianale
Fiumicino, 18 settembre 2025 – Piazza G.B. Grassi, ospiterà il tradizionale Mercatino Artigianale, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Un’occasione per scoprire oggetti unici, creazioni originali e idee regalo nel centro storico della Città. Cinque le date in calendario: · Domenica 21 settembre · Domenica 26 ottobre · Domenica 30 novembre · Domenica 8 dicembre · Domenica 21 dicembre In tutte le giornate il mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle 19:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Si comunica che gli uffici dell'Area Ambiente del Comune di Fiumicino hanno effettuato il trasferimento presso la sede centrale del Comune, in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78. I nuovi locali si trovano al primo e secondo piano dell'edificio.
