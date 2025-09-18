fismformazione e fondazione cr firenze consegnano i diplomi di fine corso

Firenze, 18 settembre 2025 - . L’anno formativo 20242025 ha permesso al 90% dei partecipanti di trovare lavoro. Quaranta allievi formati in questo ultimo anno, di cui ben il 90% ha trovato una collocazione lavorativa con un contratto di lavoro stabile. Trecentonovanta allievi, oltre cento aziende e novanta docenti sono invece i numeri dei corsi sviluppati in undici anni di formazione con il contributo della Fondazione Cr Firenze. I 3 corsi, avviati nel 2024, hanno visto la propria conclusione a settembre 2025 con la consegna, a Villa Bardini, dei diplomi e degli attestati ai partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

