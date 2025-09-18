Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Lo sancisce una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025) secondo cui senza questi elementi di riconoscimento il contribuente diventa ‘irreperibile’ per l’amministrazione finanziaria: di conseguenza diventano legittime quelle notifiche che sono state eseguite senza consegna diretta e a sua volta questo apre la porta a ipoteche e pignoramenti. Fisco, la questione del citofono anonimo. L’indicazione arriva a seguito del ricorso di una cittadina che aveva contestato l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile, per cartelle esattoriali che non avrebbe saldato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fisco, rischia grosso il contribuente che cancella il nome dal citofono: le notifiche sono valide lo stesso