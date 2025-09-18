Sono in arrivo buone notizie sul fronte fiscale, soprattutto per i ceti medi e le famiglie, tra tagli di Irpef e quozienti familiari. “Bisogna trovare le risorse, quindi questa è un’opera molto complessa anche dobbiamo avere i dati sull’economia nazionale da parte di Istat, quindi si debbono fare ancora degli affinamenti sul reperimento delle risorse. Però il ceto medio è una priorità avvertita da tutti come ci si vuole muovere, soprattutto nella fascia da 28mila a 50mila euro e quindi portare l’aliquota che oggi è del 35 al 33% e eventualmente allargarci sino ai 60000 euro, quindi abbracciare i soggetti che hanno redditi che superano i 50 sino ai 60000 euro”, ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo a Telefisco del Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fisco, in arrivo tagli all’Irpef per il ceto medio. Il governo smentisce “spionaggi” dei conti di chi ha debiti