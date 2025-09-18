Fisco e notifiche | quando l' assenza del nome sul citofono può costare caro

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assenza del cognome sul microfono, per privacy o dimenticanza, può costare caro in caso di notifiche dell'Agenzia dell'Entrate. È quanto stabilito da una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025), secondo cui senza elementi che consentano l'identificazione, infatti, il contribuente. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fisco - notifiche

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono; Agenzia delle Entrate, senza nome sul citofono sei considerato irreperibile, non basta la residenza: nuova sentenza; Citofono senza nome? Per il Fisco sei un fantasma.

fisco notifiche assenza nomeNotifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono - Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Secondo msn.com

fisco notifiche assenza nomeSe il nome non è sul citofono, per il Fisco sei irreperibile: ecco perché - La Cassazione chiarisce cosa succede in caso di notifiche fiscali. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Fisco Notifiche Assenza Nome