Fisco e notifiche | quando l' assenza del nome sul citofono può costare caro

L'assenza del cognome sul microfono, per privacy o dimenticanza, può costare caro in caso di notifiche dell'Agenzia dell'Entrate. È quanto stabilito da una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025), secondo cui senza elementi che consentano l'identificazione, infatti, il contribuente. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fisco - notifiche

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono

Agenzia delle Entrate, se non sei in regola, il Fisco pignora direttamente le somme dai tuoi clienti: ecco come funziona Molti professionisti con partita IVA stanno riscontrando difficoltà nell’incassare le fatture emesse, a causa dei pignoramenti avviati dall’Agen - facebook.com Vai su Facebook

Citofono senza nome? Per il Fisco sei un fantasma - https://laleggepertutti.it/742673_citofono-senza-nome-per-il-fisco-sei-un-fantasma… - #Notifica - X Vai su X

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono; Agenzia delle Entrate, senza nome sul citofono sei considerato irreperibile, non basta la residenza: nuova sentenza; Citofono senza nome? Per il Fisco sei un fantasma.

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono - Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Secondo msn.com

Se il nome non è sul citofono, per il Fisco sei irreperibile: ecco perché - La Cassazione chiarisce cosa succede in caso di notifiche fiscali. Riporta tag24.it