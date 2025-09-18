Fisco e notifiche | quando l' assenza del nome sul citofono può costare caro
L'assenza del cognome sul microfono, per privacy o dimenticanza, può costare caro in caso di notifiche dell'Agenzia dell'Entrate. È quanto stabilito da una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025), secondo cui senza elementi che consentano l'identificazione, infatti, il contribuente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
