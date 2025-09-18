Firmata una convenzione tra Comune e Unipa | Favara ospiterà dei corsi di laurea

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Polo territoriale dell'università di Palermo aprirà una sede a Favara per ospitare corsi di laurea. Questo sarà possibile grazie ad una convenzione firmata tra Comune e Unipa che mira a valorizzare le risorse e le vocazioni locali per lo sviluppo sociale e culturale del territorio.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: firmata - convenzione

Screening gratuiti e ricerca: firmata la convenzione tra Fondazione Polichetti e l'associazione Salute Donna

Recupero area ex Neca. Firmata convenzione . Nella dote un campus

Al Polaresco si gioca a Beach Volley: firmata la convenzione col Comune

Convenzione quadro per tirocini curriculari con Enti operanti nel Terzo Settore; Firmata la convenzione tra Dipartimento SPPEFF e il Centro di Eccellenza Nato Security Force Assistance; Protocollo d'intesa fra l'ASP di Agrigento e l', gli specializzandi nel reparto di pediatria dell’ospedale di Agrigento.

Comunità energetiche: il Comune di Castelsardo firma la convenzione - Il Comune di Castelsardo ha ottenuto un contributo dalla Regione Sardegna, con conseguente sottoscrizione della convenzione, per sviluppare la realizzazione e la creazione di comunità energetiche da ... Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Firmata Convenzione Comune Unipa