Può firmare gratis per Mourinho, addio Juventus: l’indiscrezione di calciomercato e tutti gli ultimi aggiornamenti Mourinho torna subito. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva: dopo l’esonero da parte del Fenerbahce, il tecnico portoghese sarebbe infatti pronto a tornare in patria. José Mourinho, colpo a parametro zero e addio Juventus (Foto LaPresse) – calciomercato.it L’ex Inter e Roma sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica, la squadra che lo ha eliminato dalla Champions League e che di fatto ha causato il suo esonero da parte del Fenerbahce. Rui Costa, attuale presidente del Benfica, ha già annunciato l’addio di Bruno Lage: “Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Firma gratis per Mourinho: addio Juventus