Firenze manifestazione per Gaza | deviazioni dei bus venerdì 19 settembre Le linee interessate

Firenzepost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autolinee Toscane informa che domani, 19 settembre 2025, in occasione di una manifestazione con corteo "Per Gaza" che si svolgerà nel centro di Firenze, a partire dalle ore 17:15 circa e fino al termine della manifestazione, saranno attivate deviazioni temporanee di percorso su numerose linee di bus del servizio urbano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

