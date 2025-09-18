Firenze | incendio all’Opera del Duomo Tre intossicati evacuato il Museo

Momenti di paura stasera, 18 settembre 2025, in centro a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19 in piazza del Duomo, presso la caffetteria del museo dell’Opera del Duomo, per un principio di incendio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze incendio all8217opera duomoFirenze, principio di incendio nella caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo - 00 di stasera i Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti in Piazza Duomo per estinguere un principio di incendio all’interno della Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo causato da un ... Scrive 055firenze.it

