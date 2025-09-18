Firenze | incendio all’Opera del Duomo Tre intossicati evacuato il Museo
Momenti di paura stasera, 18 settembre 2025, in centro a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19 in piazza del Duomo, presso la caffetteria del museo dell’Opera del Duomo, per un principio di incendio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - incendio
Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco
Firenze, incendio al carcere di Sollicciano: in fiamme materiale fuori dalle celle
Firenze, incendio a Sollicciano: le fiamme distruggono pergolato esterno al carcere
Ore 19.10. Incendio estinto, traffico SBLOCCATO e code in calo. Aggiornamenti su X. Ore 17.40. Sul raccordo #Siena-#Firenze, a causa di un veicolo in fiamme, traffico bloccato e code tra Poggibonsi nord e San Donato in direzione Firenze. #viabiliTOS - facebook.com Vai su Facebook
#Paura per l’#incendio a #Firenze di una #officina meccanica #vigilidelfuoco - X Vai su X
Firenze, principio di incendio nella caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo - 00 di stasera i Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti in Piazza Duomo per estinguere un principio di incendio all’interno della Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo causato da un ... Scrive 055firenze.it