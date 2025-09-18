Firenze il Festival Liuteria chiude nel segno di Beethoven

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 18 settembre 2025 - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. La serata di sabato 20 settembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sarà un viaggio nel Barocco e nel Classicismo, attraverso pagine arcinote come “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Solista e maestro concertatore sarà Marco Lorenzini, che solo per questa serata suonerà un magnifico violino realizzato nel 1981 dal liutaio Carlo Vettori - figlio e allievo del maestro Dario Vettori – scomparso di recente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze il festival liuteria chiude nel segno di beethoven

© Lanazione.it - Firenze, il Festival Liuteria chiude nel segno di Beethoven

In questa notizia si parla di: firenze - festival

17 luglio, Nino D’Angelo inaugura il Musart Festival di Firenze

Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart Festival

Stella Rossa Fest: torna all'SMS di Rifredi il festival di Arci Firenze

Firenze, il Festival Liuteria chiude nel segno di Beethoven; Firenze, Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900: I Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il 4 settembre 2025 in concerto; Festival della Liuteria: sab 13/9 LEVIOSA QUARTET + dom 14/lun 15/9 ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA.

firenze festival liuteria chiudeFirenze, il Festival Liuteria chiude nel segno di Beethoven - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Scrive lanazione.it

Festival della Liuteria con Quartetto del Maggio e Mozart - Riparte a settembre il Festival dei concerti della liuteria toscana tra '700 e '900, rassegna dedicata ai maestri dell'arte liutaria di ieri e anche di oggi, e ai preziosi strumenti usciti dalle loro ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Festival Liuteria Chiude