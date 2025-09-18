firenze esperienza multisensoriale al museo della fondazione scienza e tecnica

Firenze, 18 settembre 2025 - Il 22 settembre, il Museo della Fondazione di Scienza e Tecnica di Firenze apre le sue porte a un’esperienza inedita e multisensoriale che intreccia ricerca scientifica, patrimonio culturale e linguaggi sonori contemporanei. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Firenze Quartiere 1 e promosso da Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Museo Gamps di Scandicci e Scuola di Musica di Fiesole, si inserisce tra le iniziative che mirano a coniugare il rigore della conoscenza con la forza comunicativa dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

