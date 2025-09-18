Firenze esperienza multisensoriale al museo della Fondazione Scienza e Tecnica
Firenze, 18 settembre 2025 - Il 22 settembre, il Museo della Fondazione di Scienza e Tecnica di Firenze apre le sue porte a un’esperienza inedita e multisensoriale che intreccia ricerca scientifica, patrimonio culturale e linguaggi sonori contemporanei. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Firenze Quartiere 1 e promosso da Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Museo Gamps di Scandicci e Scuola di Musica di Fiesole, si inserisce tra le iniziative che mirano a coniugare il rigore della conoscenza con la forza comunicativa dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - esperienza
La mia esperienza da incubo con gli autobus di Firenze
Un'esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze
A Firenze, il design di Costa Group ha dato vita al Vivandaio, un luogo dove l'arredo è l'anima stessa dell'esperienza. Ogni elemento è pensato per farti viaggiare in un mondo di sapori e sensazioni, come in un vero "vivandaio", un tempo luogo di abbondan - facebook.com Vai su Facebook
Le nuove audioguide immersive del Museo Ferragamo per l’accessibilità sono un caso all’avanguardia nel mondo; Dalle stagioni agli oceani: al via due nuove esperienze immersive alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze; A Firenze nella Cattedrale dell’Immagine la mostra immersiva dedicata a Klimt.
Firenze, al via la nuova stagione delle Murate tra mostre internazionali e corsi inclusivi - Mad Murate Art District inaugura una stagione che intreccia mostre internazionali e un ricco programma di attività formative all’insegna del welfare culturale, confermando ... msn.com scrive
Firenze, l’estate di chi resta in città: cosa fare tra musei, cinema e passeggiate gratuite - Una stagione ricca di iniziative e capace di soddisfare ogni tipo di desiderio, a conferma del fatto che "A Firenze manca solo il mare" Firenze, 25 luglio 2025 - Come scrive lanazione.it