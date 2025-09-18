Firenze esperienza multisensoriale al museo della Fondazione Scienza e Tecnica

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 18 settembre 2025 - Il 22 settembre, il Museo della Fondazione di Scienza e Tecnica di Firenze apre le sue porte a un’esperienza inedita e multisensoriale che intreccia ricerca scientifica, patrimonio culturale e linguaggi sonori contemporanei. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Firenze Quartiere 1 e promosso da Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Museo Gamps di Scandicci e Scuola di Musica di Fiesole, si inserisce tra le iniziative che mirano a coniugare il rigore della conoscenza con la forza comunicativa dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze esperienza multisensoriale al museo della fondazione scienza e tecnica

© Lanazione.it - Firenze, esperienza multisensoriale al museo della Fondazione Scienza e Tecnica

In questa notizia si parla di: firenze - esperienza

La mia esperienza da incubo con gli autobus di Firenze

Un'esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze

Le nuove audioguide immersive del Museo Ferragamo per l’accessibilità sono un caso all’avanguardia nel mondo; Dalle stagioni agli oceani: al via due nuove esperienze immersive alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze; A Firenze nella Cattedrale dell’Immagine la mostra immersiva dedicata a Klimt.

firenze esperienza multisensoriale museoFirenze, al via la nuova stagione delle Murate tra mostre internazionali e corsi inclusivi - Mad Murate Art District inaugura una stagione che intreccia mostre internazionali e un ricco programma di attività formative all’insegna del welfare culturale, confermando ... msn.com scrive

Firenze, l’estate di chi resta in città: cosa fare tra musei, cinema e passeggiate gratuite - Una stagione ricca di iniziative e capace di soddisfare ogni tipo di desiderio, a conferma del fatto che "A Firenze manca solo il mare" Firenze, 25 luglio 2025 - Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Esperienza Multisensoriale Museo