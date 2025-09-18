Firenze capitale del verde con la Winter Edition del Flower Show

FIRENZE – Il Firenze Flower Show torna protagonista. Dal 27 al 28 settembre 2025, il Giardino Corsini ospiterà la Winter Edition della mostra-mercato dedicata a piante rare e inconsuete, insieme al meglio dell’artigianato italiano. Giunta all’ undicesima edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per Firenze. Una vetrina che unisce eccellenze florovivaistiche e creatività artigianale, con circa 70 espositori provenienti da tutta Italia. “Un evento straordinario che valorizza il florovivaismo, settore trainante per l’economia toscana e simbolo della nostra capacità di unire innovazione, sostenibilità e bellezza “, ha commentato la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

