Firenze capitale del verde con la Winter Edition del Flower Show
FIRENZE – Il Firenze Flower Show torna protagonista. Dal 27 al 28 settembre 2025, il Giardino Corsini ospiterà la Winter Edition della mostra-mercato dedicata a piante rare e inconsuete, insieme al meglio dell’artigianato italiano. Giunta all’ undicesima edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per Firenze. Una vetrina che unisce eccellenze florovivaistiche e creatività artigianale, con circa 70 espositori provenienti da tutta Italia. “Un evento straordinario che valorizza il florovivaismo, settore trainante per l’economia toscana e simbolo della nostra capacità di unire innovazione, sostenibilità e bellezza “, ha commentato la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Firenze capitale segreta della scienza: ecco il museo che custodisce secoli di genio e meraviglie
Firenze: la capitale della moda e della sostenibilità
Turismo in Toscana, Firenze capitale mondiale degli eventi privati. “Posti di lavoro, non overtourism”
Il 15 settembre del 1864 Firenze fu proclamata capitale d’Italia. Nella città francese di Fontainebleau, Italia e Francia stipularono quella che venne chiamata poi Convenzione... On September 15, 1864, Florence was proclaimed the capital of Italy. In the - facebook.com Vai su Facebook
Firenze capitale della profumeria artistica internazionale: al via Pitti Fragranze n.23 -->"Composizione" è il tema dell'edizione 2025 del salone in scena dal 12 al 14 settembre alla Stazione Leopolda. - X Vai su X
Scudo verde a Firenze: ‘illegali’ 60mila auto, rompicapo deroghe - Troppo cara l’auto a emissioni zero per ancora larga parte delle famiglie, troppo poche ... Lo riporta lanazione.it
Firenze capitale del conflitto sull’overtourism - Il governo Meloni l’ha scelta come location per il primo G7 sul turismo, in programma da domani a venerdì, e gli attivisti locali ... Riporta ilmanifesto.it