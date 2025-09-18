Firenze botteghe in festa con ventisei eventi in tutti i quartieri
Firenze, 18 settembre 2025 – Botteghe ed esercizi di vicinato, riuniti nei Centri commerciali naturali, nelle associazioni e nei consorzi di mercato, hanno messo a punto un programma di 26 eventi che animeranno i quartieri e i rioni della città da settembre a dicembre. Cene, mostre, feste in strada, esposizioni, animazioni, degustazioni e campagne di promozione sono stati organizzati grazie ai contributi messi a disposizione dal Comune, per un totale di 100 mila euro, a seguito dell’avviso pubblicato dalla Direzione Attività economiche e Turismo dal 15 luglio al 1 settembre scorsi. Il bando prevedeva un fondo iniziale di 100 mila euro, con un contributo massimo di 5 mila euro per ciascun progetto selezionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, giovani registi si formano tra le botteghe di artigiani
