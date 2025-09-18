Firenze Angeli del Bello raccolgono nel Mugnone oltre 500 mascherine anticovid
Firenze, 18 settembre 2025 – A cinque anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, il Mugnone continua a restituire mascherine. Sono oltre 500 quelle raccolte nell’ultimo anno dai volontari della Fondazione Angeli del Bello, in particolare lungo il tratto da viale Redi alle Cascine, il più frequentato e purtroppo anche il più colpito dall’abbandono dei rifiuti. "Se in un tratto così limitato recuperiamo più di 500 mascherine, significa che migliaia finiscono altrove, nell’Arno e poi in mare. Non è solo un problema estetico: parliamo di un pericolo reale per la fauna e la flora dei corsi d’acqua urbani", fanno notare dalla Fondazione Angeli del Bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
