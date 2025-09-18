Firenze Angeli del Bello raccolgono nel Mugnone oltre 500 mascherine anticovid

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 18 settembre 2025 – A cinque anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, il Mugnone continua a restituire mascherine. Sono oltre 500 quelle raccolte nell’ultimo anno dai volontari della Fondazione Angeli del Bello, in particolare lungo il tratto da viale Redi alle Cascine, il più frequentato e purtroppo anche il più colpito dall’abbandono dei rifiuti. "Se in un tratto così limitato recuperiamo più di 500 mascherine, significa che migliaia finiscono altrove, nell’Arno e poi in mare. Non è solo un problema estetico: parliamo di un pericolo reale per la fauna e la flora dei corsi d’acqua urbani", fanno notare dalla Fondazione Angeli del Bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze angeli del bello raccolgono nel mugnone oltre 500 mascherine anticovid

© Lanazione.it - Firenze, Angeli del Bello raccolgono nel Mugnone oltre 500 mascherine anticovid

In questa notizia si parla di: firenze - angeli

Angeli del Bello, "Insieme per Firenze"

Insieme per Firenze: il programma delle attività degli Angeli del Bello nel weekend

Insieme per Firenze: il programma delle attività degli Angeli del Bello nel weekend

Firenze, Angeli del Bello raccolgono nel Mugnone oltre 500 mascherine anticovid.

Il Museo de’ Medici di Firenze si amplia: un nuovo percorso di visita nel Monastero di Santa Maria degli Angeli - Si aprono al pubblico il Chiostro degli Angeli, la Cappella Ticci e il refettorio con l'Ultima cena del Ghirlandaio. Si legge su intoscana.it

Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone - Firenze, 12 maggio 2025 – Intervento tempestivo dei Custodi del Bello per ripristinare il decoro della ex cappella di Villa il Casone, in via Villamagna. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Angeli Bello Raccolgono