Firenze, 18 settembre 2025 - Mad Murate Art District inaugura una stagione che intreccia mostre internazionali e un ricco programma di attività formative all'insegna del welfare culturale, confermando la sua vocazione a essere non solo un luogo espositivo ma un laboratorio di ricerca, produzione, inclusione e sperimentazione culturale. "La nuova stagione del MAD conferma la nostra visione della cultura che non è solo da ammirare, ma tutta da vivere" ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "Le tre mostre in programma, con artisti come Jakkai Siributr, Che Jianquan e i fotografi Edoardo Delille e Giulia Piermartiri, offrono uno sguardo su temi universali e attuali: dalla memoria e le tradizioni, al rapporto con la natura e le sfide del cambiamento climatico.

© Lanazione.it - Firenze, al via la nuova stagione delle Murate tra mostre internazionali e corsi inclusivi