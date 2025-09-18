Firenze | aggredisce la moglie in strada e cerca di fuggire denunciato 39enne

Firenzepost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni, straniero, è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Firenze, allertata da alcuni passanti, per aver aggredito la moglie in strada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze aggredisce la moglie in strada e cerca di fuggire denunciato 39enne

Firenze choc, 14enne prova a accoltellare un agente a addome e collo e aggredisce a calci e pugni 5 poliziotti: è tentato omicidio

Firenze: aggredisce e tenta di rapinare turista in piazza Vittorio Veneto. Arrestato. La ragazza ricoverata con trauma cranico

Firenze: tenta furto in negozio di via Toselli e aggredisce la titolare con coltello. Lei lo ferma

