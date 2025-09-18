Fioriere ribaltate al corso Garibaldi | la Polizia ferma il possibile autore

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina la Polizia di Stato di Benevento ha fermato un cittadino di nazionalità ucraina, senza fissa dimora, in quanto gravemente indiziato del reato di danneggiamento. La notte scorsa, nel centro storico del capoluogo, erano state ribaltate numerose fioriere di proprietà del Comune dislocate principalmente lungo il Corso Garibaldi. Constatato quanto accaduto, il personale della Squadra Mobile di Benevento con l’ausilio tecnico di personale della Polizia Scientifica e della Sala Operativa della Questura, identificava l’autore e si poneva immediatamente alla ricerca, riuscendo in brevissimo tempo a rintracciarlo nei pressi della Stazione ferroviaria e a condurlo in Questura per gli accertamenti di rito, anche con l’ausilio di una pattuglia radiomobile dell’Arma dei Carabinieri in quel momento in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fioriere ribaltate al corso Garibaldi: la Polizia ferma il possibile autore

In questa notizia si parla di: fioriere - ribaltate

Fioriere ribaltato al corso Garibaldi: la Polizia ferma un cittadino ucraino; Danneggiamento fioriere al Corso Garibaldi, denunciato un senza fissa dimora ucraino –.

Corso Garibaldi, cercasi decoro. Niente alberi, ma fioriere e lampioni - Dopo un anno, quello appena concluso, in cui poco è stato fatto, l’impulso del sindaco e della direzione Lavori pubblici ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ancona, ombre sui nuovi arredi del Corso: «Fioriere e lampioni, a che prezzo?» - L’incubo delle manutenzioni fantasma spaventa le associazioni di categoria circa i nuovi arredi di corso Garibaldi. Si legge su corriereadriatico.it