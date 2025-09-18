Fiorello torna con ‘La Pennicanza’ | lo show su Radio 2 dal 20 ottobre
Il 20 ottobre ripartirà ‘ La pennicanza ‘, lo show di Fiorello e Fabrizio Biggio su Radio 2. Lo apprende LaPresse. Il ritorno dello show nel mese di ottobre (ma senza svelare la data) era stato annunciato sabato sera da Fiorello durante una diretta Instagram con Biggio. “Dì al pubblico che stiamo per arrivare”, aveva detto lo showman. “Quindi mi dai questa notizia in anteprima? E quando?” aveva chiesto Biggio. “Non lo so” aveva replicato Fiorello che poi, però, aveva svelato “a ottobre”. Confermato l’orario: lo show accompagnerà i radioascoltatori a partire dalle 13.45, come già avvenuto per il ‘pilota’ del programma, andato in onda dal 19 maggio al 6 giugno scorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
