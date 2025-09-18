Fiorello su Instagram | Stefano De Martino e Gerry Scotti? Un programma di 50 anni contro uno di 30

Fiorello apre una diretta su Instagram, convoca il fido Biggio ed è subito palinsesto alternativo alla tv generalista. In un commento generale all'attualità televisiva, esce il discorso access prime time: "Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare". E sul ritorno di Ok il prezzo è giusto in Rai: "Io comprerei Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiorello - instagram

