Fiorello scherza su Cateno De Luca | In caso di guerra affiderei l’esercito a lui |  tutti con i sacchetti dell’umido

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ diventata virale sul web una gag di Fiorello sul palco del Teatro Antico di Taormina, durante la serata benefica Ccpm e friends. “Se io dovessi andare in guerra, l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca: tutti con i sacchetti dellumido, all’arrembaggio!”, ha detto il comico scherzando con il sindaco della città siciliana, seduto in prima fila davanti a lui. Lo stesso primo cittadino ha poi rilanciato il video sui suoi canali social.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

