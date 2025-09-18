Fiorello scherza su Cateno De Luca | In caso di guerra affiderei l’esercito a lui | tutti con i sacchetti dell’umido

E’ diventata virale sul web una gag di Fiorello sul palco del Teatro Antico di Taormina, durante la serata benefica Ccpm e friends. “Se io dovessi andare in guerra, l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca: tutti con i sacchetti dell’umido, all’arrembaggio!”, ha detto il comico scherzando con il sindaco della città siciliana, seduto in prima fila davanti a lui. Lo stesso primo cittadino ha poi rilanciato il video sui suoi canali social. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello scherza su Cateno De Luca: “In caso di guerra affiderei l’esercito a lui: tutti con i sacchetti dell’umido”

