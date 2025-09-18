Fiorello punge Stefano De Martino e Gerry Scotti | Felice di stare alla finestra

Anche Rosario Fiorello ha voluto dire la sua sulla sfida del momento, quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti e i rispettivi Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Un sfida che sta appassionando telespettatori ed esperti di televisione e che al momento vede in vantaggio il game show di Canale 5. Una batosta non indifferente per l’ex ballerino di Amici che solo lo scorso anno, dopo aver raccolto il testimone di Amadeus, macinava record su record sera dopo sera. Fiorello commenta la sfida tra De Martino e Gerry Scotti. A Fiorello è bastato apparire sui social, con qualche battuta sulla battaglia a suon di share tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, per catalizzare l’interesse. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello punge Stefano De Martino e Gerry Scotti: “Felice di stare alla finestra”

In questa notizia si parla di: fiorello - punge

Fiorello, torna La Pennicanza: “Troppo vecchiume”. E “punge” la Rai

Fiorello su De Martino e Affari Tuoi: Rai cadrà in disgrazia. Poi la bordata su Ballando e Tale e Quale; «Pronto Gabbana? No, sono Gabbani»: Fiorello sbaglia numero e parla con il nuovo giudice di X Factor, poi punge Giorgia Meloni sul...; Fiorello indagato per diffamazione, cosa aveva detto a Viva Rai2!.

Fiorello si schiera e punge: il commento su Gerry Scotti e Stefano De Martino - Protagonista con La Pennicanza, Fiorello via social ha punzecchiato alcuni colleghi commentando la sfida tra Scotti e De Martino. donnaglamour.it scrive

Fiorello su Instagram: “Stefano De Martino e Gerry Scotti? Un programma di 50 anni contro uno di 30” - Fiorello apre una diretta su Instagram, convoca il fido Biggio ed è subito palinsesto alternativo alla tv generalista ... Come scrive fanpage.it