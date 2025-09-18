Finti graffi sull' auto della signora per chiedere un risarcimento di 400 euro

Veneziatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ventenni italiani sono stati denunciati dalla polizia locale di San Donà di Piave per aver inscenato un finto incidente e aver preteso la consegna di denaro da una signora 70enne di Noventa di Piave. Lunedì gli agenti della polizia locale di San Donà di Piave sono riusciti a smascherare un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

