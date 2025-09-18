Finti graffi sull' auto della signora per chiedere un risarcimento di 400 euro
Due ventenni italiani sono stati denunciati dalla polizia locale di San Donà di Piave per aver inscenato un finto incidente e aver preteso la consegna di denaro da una signora 70enne di Noventa di Piave. Lunedì gli agenti della polizia locale di San Donà di Piave sono riusciti a smascherare un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Finti graffi sull'auto della signora per chiedere un risarcimento di 400 euro; Si travestono da orsi e danneggiano auto di lusso per truffare l'assicurazione: arrestati; Napoli, mille colpi in sei mesi: dalla «truffa dello specchietto» alla «finta» autostoppista, ecco le tecniche criminali.
Righe e Graffi Auto: come eliminarli efficacemente senza che si noti più nulla - Non serve andare in panico, la soluzione veloce esiste. Come scrive giornalemotori.it
Rivoli, truffa dello specchietto a un 83enne: arrestati due ventenni - Giovani scoperti dai carabinieri con pastelli e pile per inscenare finti danni sulle auto La cosiddetta "truffa dello specchietto" non è andata a segno stavolta. Si legge su msn.com