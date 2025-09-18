Finte comunicazioni giudiziarie e via mail il Codacons mette in guardia
Una non più giovane signora ha chiesto aiuto al Codacons di Modena avendo ricevuto via mail una “comunicazione giudiziario” niente meno che dal Ministero dell'Interno. Si tratta di una truffa che circola ormai da anni e che ciclismanete viene rilanciata verso gli indirizzi di posta elettronica di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questi giorni si stanno registrando tentativi di truffa tramite l’invio di messaggi SMS con il seguente testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero 8938939901 per comunicazioni che la riguardano”. Si tratt - facebook.com Vai su Facebook
