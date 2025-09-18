Finte comunicazioni giudiziarie e via mail il Codacons mette in guardia

Modenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una non più giovane signora ha chiesto aiuto al Codacons di Modena avendo ricevuto via mail una “comunicazione giudiziario” niente meno che dal Ministero dell'Interno. Si tratta di una truffa che circola ormai da anni e che ciclismanete viene rilanciata verso gli indirizzi di posta elettronica di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finte - comunicazioni

Finte comunicazioni giudiziarie e via mail, il Codacons mette in guardia; Truffe online: attenzione alle false convocazioni giudiziarie; La truffa delle false convocazioni giudiziarie dal Capo della Polizia: come riconoscerla e proteggersi.

Cerca Video su questo argomento: Finte Comunicazioni Giudiziarie Via