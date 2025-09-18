Fino all’8 dicembre 2025 è possibile trasmettere domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori per le adozioni di minori concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024. A renderlo noto la Commissione per le adozioni internazionali che sul proprio sito istituzionale ricorda la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 207 dello scorso 6 settembre dell’Avviso riguardante il Decreto della ministra per la Famiglia, firmato il 22 luglio 2025 e destinato a definire i requisiti e la procedura per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le adozioni 2024 e l’ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori in condizione di “ special needs ”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Fino a 12 mila euro di bonus per adozioni internazionali: come richiederlo e moduli