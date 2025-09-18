Finito l'incubo dei residenti sotto scacco della signora dei piccioni | Dopo anni ha smesso di nutrirli
Vittoria per i residenti del condominio di viale Spartaco: la signora dei piccioni ha smesso di nutrirli. Ora i cittadini costretti a vivere barricati in casa sperano che la vicenda dopo anni sia conclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: finito - incubo
Allen: il nascondiglio, le canzoni, la voce di mamma agli altoparlanti. Così è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia. Finito un incubo lungo 36 ore
Incubo finito: ritrovata in Tunisia Valentina Greco, scomparsa da dieci giorni. “Era svenuta nell’armadio”
Scommesse, incubo finito per Paquetà: il brasiliano assolto da tutte le accuse
E' stato ritrovato l'uomo scomparso dalla sua abitazione di Sezze sabato sera. La comunicazione dei nipote: finalmente è finito un incubo, mio zio sta bene - facebook.com Vai su Facebook
Finito l'incubo dei residenti sotto scacco della signora dei piccioni: Dopo anni ha smesso di nutrirli; Barche rovesciate, strade-fiume. Coppia salvata sul San Bartolo. Tragedie sfiorate per alberi caduti; Blitz in via Giulioli: censimento nelle palazzine occupate dai latinos a Cinecittà.
Finito l’incubo dei residenti sotto scacco della signora dei piccioni: “Dopo anni ha smesso di nutrirli” - Vittoria per i residenti del condominio di viale Spartaco: la signora dei piccioni ha smesso di nutrirli. Lo riporta fanpage.it