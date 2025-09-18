Finita la fuga del truffatore violento | rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano

Bergamo, 18 settembre 2025 – Un indagato per lesioni stradali. Si tratterebbe di un giovane romeno. Secondo indiscrezioni, in attesa di conferma, si trovava alla guida della vettura che lunedì sera ha travolto il cliente del supermercato Italmark di Stezzano, in via Santuario, che aveva tentato di bloccare un truffatore, quello che materialmente era entrato nel negozio per compiere il raggiro. Il ferito, G.M., 55 anni, di Stezzano, è stato operato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in gravi condizioni. La prognosi rimane riservata per via del trauma cranico riportato dopo la caduta a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finita la fuga del truffatore violento: rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano

