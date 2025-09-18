Finge l' incidente poi con la truffa dello specchietto ruba il portafogli ad una donna Foglio di via per un 40enne

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso il 154° Foglio di Via dall'inizio dell'anno. La misura di prevenzione è stata emanata nei confronti di un quarantenne italiano, denunciato per furto e tentata truffa. L’uomo aveva messo in atto la nota truffa dello specchietto, inscenando lungo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

