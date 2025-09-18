Finge l' incidente poi con la truffa dello specchietto ruba il portafogli ad una donna Foglio di via per un 40enne
Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso il 154° Foglio di Via dall'inizio dell'anno. La misura di prevenzione è stata emanata nei confronti di un quarantenne italiano, denunciato per furto e tentata truffa. L’uomo aveva messo in atto la nota truffa dello specchietto, inscenando lungo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: finge - incidente
Ragazzino finge un incidente, poi spintona e rapina un'anziana: arrestato
Ragazzino finge un incidente, poi spintona e rapina un'anziana: arrestato
La F1 vittima delle fake news Un increscioso incidente ha visto coinvolto Max Verstappen, vittima a sua insaputa della propaganda della ultra-destra polacca #F1 Vai al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
“Sono solo fake news”, così la propaganda russa derubrica l'incidente tra talk show e social - X Vai su X
Finge l'incidente poi con la truffa dello specchietto ruba il portafogli ad una donna. Foglio di via per un 40enne; Jesi, finge il danno allo specchietto e le sfila 330 euro dal portafogli: denunciato; Truffa dello specchietto in Fi-PI-Li: arrestato. Determinante un carabiniere fuori servizio.
‘Truffa dello specchietto’. Fidanzatini ci provano!. Un arresto e una denuncia - Colti in flagranza a Colle dalla polizia mentre spillavano 100 euro a un pensionato dopo averlo convinto di avere provocato un incidente e danneggiato la loro auto . Riporta msn.com
Prova a commettere una truffa con il “metodo dello specchietto”, denunciato un uomo - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi hanno denunciato un 33enne originario di Noto, ritenuto responsabile di aver ... Secondo 98zero.com