Fine vita l’ex presidente della Consulta Mirabelli | Sardegna? La contesa è politica iniziative delle regioni non giovano

Webmagazine24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In assenza di una normativa nazionale sollecitata da tempo al Parlamento dalla Consulta, dopo la regione Toscana anche la Sardegna ha approvato una sua legge regionale sul fine vita grazie al testo distribuito a tutte le regioni dalla Associazione Luca Coscioni. Avviene mentre il Senato lavora sul tema dell’aiuto al suicidio e nonostante . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

fine vita l8217ex presidenteFine vita, l'ex presidente della Consulta Mirabelli: "Sardegna? La contesa è politica, iniziative delle regioni non giovano" - In assenza di una normativa nazionale sollecitata da tempo al Parlamento dalla Consulta, dopo la regione Toscana anche la Sardegna ha approvato una sua legge regionale sul fine vita grazie al testo di ... Scrive adnkronos.com

fine vita l8217ex presidentePresidente Assemblea Umbria, tempi certi su legge fine via - "Con emozione ho accolto in Assemblea legislativa i volontari dell'associazione Luca Coscioni e i cittadini che hanno presentato una proposta di legge sul fine vita, accompagnata dalle firme di quasi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fine Vita L8217ex Presidente