Fine vita | Gelmini ' bene vescovi Sardegna Regione assicuri cure palliative'
Roma, (Adnkronos) - "Il dissenso e la preoccupazione espressi dalla Conferenza episcopale della Sardegna sulla legge sul fine vita approvata dal Consiglio regionale di quella Regione, sono del tutto condivisibili. La vita va sempre difesa con la dignità del malato. Importante anche il richiamo alle cure palliative: nel disegno di legge attualmente in discussione al Senato, tali terapie –fondamentali per alleviare le sofferenze di pazienti e famiglie– sono rafforzate ed è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato ove le Regioni fossero in ritardo. Speriamo che la Sardegna, così solerte da applicare una legge in pendenza di un ricorso sugli stessi temi sulla legge della Regione Toscana, lo sia anche nell'assicurare l'accesso alle cure palliative”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Calcio, Longevity Run, fine vita: il “Caffè Corretto” del 18 settembre 2025 - X Vai su X
La Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello proposto dall'associazione Luca Coscioni e presentato in tutta Italia, con 32 voti - facebook.com Vai su Facebook
Fine vita, dalle Commissioni del Senato ok al testo base. Voto contrario delle opposizioni; Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita; Non è un fine vita per tutti: «La destra protegge solo chi ha i soldi per morire».
Fine vita, Gelmini: "Legge Sardegna, errore nel merito e nel metodo" - "La Legge della Sardegna sul fine vita è un errore sia nel merito e nel metodo". Scrive iltempo.it
Fine vita, Gelmini: legge Sardegna è pura propaganda, non competenza Regioni - “Si tratta di una legge di pura propaganda che molto probabilmente verrà impugnata dal governo, ma che soprattutto rappresenta un duplice errore di merito e di metodo”. Da 9colonne.it