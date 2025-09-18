Fine-vita dopo la Toscana anche la Sardegna vota la legge sul suicidio medicalmente assistito Licheri | Atto di civiltà

“Una legge di civiltà che accoglie le istanze di tanti cittadini e le loro famiglie che ogni giorno si confrontano con il dolore, ogni singolo giorno”. Così la senatrice M5S Sabrina Licheri commenta la legge sul fine-vita approvata ieri dal Consiglio regionale della Sardegna. L’isola diventa così la seconda regione in Italia, dopo la Toscana, ad avere una legge sul suicidio assistito. Il Consiglio regionale ha votato il testo proposto dalla maggioranza del campo largo, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione. Assicurata l’assistenza gratuita. La norma, che punta ad applicare procedure sui tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Consulta del 2019, garantisce l’assistenza sanitaria gratuita a chi, affetto da patologia irreversibile e dipendente da trattamenti vitali, sceglie autonomamente e consapevolmente di accedere al suicidio assistito, ma le condizioni dovranno essere verificate da una commissione multidisciplinare e dal comitato etico territorialmente competente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

