Fine-vita dopo la Toscana anche la Sardegna vota la legge sul suicidio medicalmente assistito Licheri | Atto di civiltà
“Una legge di civiltà che accoglie le istanze di tanti cittadini e le loro famiglie che ogni giorno si confrontano con il dolore, ogni singolo giorno”. Così la senatrice M5S Sabrina Licheri commenta la legge sul fine-vita approvata ieri dal Consiglio regionale della Sardegna. L’isola diventa così la seconda regione in Italia, dopo la Toscana, ad avere una legge sul suicidio assistito. Il Consiglio regionale ha votato il testo proposto dalla maggioranza del campo largo, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione. Assicurata l’assistenza gratuita. La norma, che punta ad applicare procedure sui tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Consulta del 2019, garantisce l’assistenza sanitaria gratuita a chi, affetto da patologia irreversibile e dipendente da trattamenti vitali, sceglie autonomamente e consapevolmente di accedere al suicidio assistito, ma le condizioni dovranno essere verificate da una commissione multidisciplinare e dal comitato etico territorialmente competente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
La Sardegna approva una legge sul fine vita e diventa, dopo la Toscana, la seconda regione italiana a dotarsi di un provvedimento del genere. Il testo, scritto sulla base di quello proposto dall’associazione Luca Coscioni, è stato approvato oggi — 17 settembr - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - La #Sardegna approva la #legge sul #finevita #17settembre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X
Anche la Sardegna adotta una legge sul fine vita, prima di lei solo la Toscana; Suicidio assistito, dopo la Toscana anche la Sardegna approva la legge; Dopo la Toscana, la Sardegna approva la legge sul fine vita.
La Sardegna approva la legge sul fine vita, è la seconda regione in Italia dopo la Toscana - Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. wired.it scrive
La Sardegna è la seconda regione ad approvare la legge sul fine vita: ecco cosa prevede - La Sardegna è la seconda regione d’Italia, dopo la Toscana, ad aver approvato una legge sul fine vita. Come scrive notizie.it