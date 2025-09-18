Fine carriera per il ladro seriale | il malvivente finisce nella rete della Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato ha interrotto la lunga carriera di un ladro seriale, un 35enne già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto all'obbligo di firma, arrestato per un ordine di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento di aggravamento è arrivato in seguito alle indagini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it