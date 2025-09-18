finanziamenti universitari 2025 i migliori prestiti per lo studio

Laurearsi costa, e le spese sono sempre più spesso fuori dalla portata di molte famiglie. Non a caso, e non è una buona notizia, in Italia i prestiti per lo studio stanno conoscendo una crescita imponente. Nel solo anno accademico 2024-2025 sono stati erogati oltre 370 milioni di euro in finanziamenti per la formazione, con un aumento del 15% delle richieste rispetto all’anno precedente. Eppure finora appena uno studente su 100 ha finanziato i propri studi con prestiti ad honorem, contro oltre il 50% nel Nord Europa (e addirittura il 90% nel Regno Unito). Per colmare questo divario, il governo e diversi istituti bancari hanno messo in campo nuove soluzioni e agevolazioni, rivolte agli studenti dell’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

