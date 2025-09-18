Finanza e Nas nella super palestra ma Alex Theory assicura | Solo un controllo tutto in regola

Monsummano (Pistoia), 18 settembre 2025 – “È stato un controllo di routine, ma siamo aperti e ci stiamo muovendo per vie legali”. È un imprenditore che ha una visione chiara della situazione, l’influencer Alessandro Olivieri, conosciuto sul web come Alex Theory, titolare della catena di palestre Green Theory, e influencer molto seguito dagli appassionati di fitness, dopo il blitz delle forze dell’ordine dei giorni scorsi avvenuto nella struttura di Monsummano in cui guardia di finanzia, il nucleo ispettorato del lavoro e Nas hanno acquisito documentazione anche se al momento non sono state elevate sanzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

