Finalmente è arrivata la chiamata: Sensi torna in Serie A Colpaccio a zero, contratto a gettone"> Sembrava oramai avesse chiuso con il campionato italiano ma adesso è arrivata la svolta: Sensi pronto a tornare in massima serie. Stefano Sensi è oramai prossimo a vestire la maglia di un club di Serie A. Sembrava che la sua esperienza ad alti livelli fosse finita dopo l’ultima stagione. E invece il centrocampista nativo di Urbino sarebbe a un passo da una nuova avventura in un club di massima serie che ha deciso di puntare su di lui. Dal 1 luglio scorso è ufficialmente un free agente. Non a caso Sensi è rimasto svincolato dopo la stagione poco fortunata con il Monza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

