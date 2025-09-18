Finalmente è arrivata la chiamata | Sensi torna in Serie A | Colpaccio a zero contratto a gettone

Finalmente è arrivata la chiamata: Sensi torna in Serie A Colpaccio a zero, contratto a gettone"> Sembrava oramai avesse chiuso con il campionato italiano ma adesso è arrivata la svolta: Sensi pronto a tornare in massima serie. Stefano Sensi è oramai prossimo a vestire la maglia di un club di Serie A. Sembrava che la sua esperienza ad alti livelli  fosse finita dopo l’ultima stagione.  E invece il centrocampista nativo di Urbino sarebbe a un passo da una nuova avventura in un club di massima serie che ha deciso di puntare su di lui. Dal 1 luglio scorso è ufficialmente un free agente. Non a caso Sensi  è rimasto svincolato  dopo la stagione poco fortunata con il Monza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

