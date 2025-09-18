Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata

Ilnapolista.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter vince e Chivu tira un sospiro di sollievo. I segnali positivi sono molti, ma il Corriere della Sera ne evidenzia uno in particolare: “Chivu, dovendo fare a meno di Lautaro, in panchina per una lombalgia, ha puntato su Pio Esposito, che in questo settembre ha prima esordito in campionato, poi in Nazionale  e adesso da titolare in Champions.” Finalmente – aggiungiamo noi – il tecnico gli preferiva sempre Bonny. Inspiegabilmente. Pio Esposito non è un esperimento. Scrive il Corriere della Sera: “Una ventata di novità in mezzo ai soliti noti. Chivu doveva vincere e non se l’è sentita di azzardare esperimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

finalmente chivu ha fatto giocare pio esposito e ora l8217italia calcistica se n8217232 innamorata

© Ilnapolista.it - Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito. E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata

In questa notizia si parla di: finalmente - chivu

Inter, problema in attacco finalmente risolto? Chivu ha una missione – TS

Chivu Inter, finalmente l’attacco è completo: si studiano queste opzioni

Inter, nuovo difensore per Chivu: via libera di Simeone; Chivu ridisegna l'Inter con più aggressività e verticalità: un dato emerge nelle prime due giornate; Serie A: a cosa punta l'Inter di Chivu?.

finalmente chivu ha fattoPandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: “Goran, l’ha detto qualcuno prima di me. Non sono scemo” - L'allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Ajax, risponde all'ex compagno con una frase che ricorda il Triplete ... Segnala ilfattoquotidiano.it

finalmente chivu ha fatto“Non sono scemo”: Chivu cita Mourinho dopo l’Ajax, poi il botta e risposta - Chivu si gode la prima vittoria in Champions League: le dichiarazioni del tecnico dell'Inter dopo il 2- Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Finalmente Chivu Ha Fatto