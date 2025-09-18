Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata
L’ Inter vince e Chivu tira un sospiro di sollievo. I segnali positivi sono molti, ma il Corriere della Sera ne evidenzia uno in particolare: “Chivu, dovendo fare a meno di Lautaro, in panchina per una lombalgia, ha puntato su Pio Esposito, che in questo settembre ha prima esordito in campionato, poi in Nazionale e adesso da titolare in Champions.” Finalmente – aggiungiamo noi – il tecnico gli preferiva sempre Bonny. Inspiegabilmente. Pio Esposito non è un esperimento. Scrive il Corriere della Sera: “Una ventata di novità in mezzo ai soliti noti. Chivu doveva vincere e non se l’è sentita di azzardare esperimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
«Il modulo sarà ancora il 3-5-2 delle prime giornate». Chivu lo ripete senza esitazioni ad Appiano, mentre oggi riabbraccia finalmente tutti i suoi giocatori: con Lautaro che si unisce al gruppo, l'Inter è di nuovo al completo. Il tempo per preparare la partita contr
Pandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: “Goran, l’ha detto qualcuno prima di me. Non sono scemo” - L'allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Ajax, risponde all'ex compagno con una frase che ricorda il Triplete ... Segnala ilfattoquotidiano.it
“Non sono scemo”: Chivu cita Mourinho dopo l’Ajax, poi il botta e risposta - Chivu si gode la prima vittoria in Champions League: le dichiarazioni del tecnico dell'Inter dopo il 2- Si legge su calciomercato.it