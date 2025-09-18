Finalmente Chivu ha fatto giocare Pio Esposito E ora l’Italia calcistica se n’è innamorata

L’ Inter vince e Chivu tira un sospiro di sollievo. I segnali positivi sono molti, ma il Corriere della Sera ne evidenzia uno in particolare: “Chivu, dovendo fare a meno di Lautaro, in panchina per una lombalgia, ha puntato su Pio Esposito, che in questo settembre ha prima esordito in campionato, poi in Nazionale e adesso da titolare in Champions.” Finalmente – aggiungiamo noi – il tecnico gli preferiva sempre Bonny. Inspiegabilmente. Pio Esposito non è un esperimento. Scrive il Corriere della Sera: “Una ventata di novità in mezzo ai soliti noti. Chivu doveva vincere e non se l’è sentita di azzardare esperimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

