Finali nazionali di calcio a 5 In campo Galilei e Pieralli

Sono attese a Perugia e a Mantignana 40 squadre maschili e femminili, oltre 500 persone tra studenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Succede dal 23 al 26 settembre, in occasione delle finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di calcio a 5, organizzate dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, in collaborazione con le associazioni “Sport e Salute“ e “Identità Terra“. A rappresentare i colori dell’Umbria due squadre perugine: il team maschile del Liceo scientifico “Galilei” e quello femminile del Liceo delle scienze umane e linguistico “Pieralli”, guidati rispettivamente dai capitani Vittorio Ciarapica e Flavia Forgione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finali nazionali di calcio a 5 . In campo “Galilei“ e “Pieralli“

