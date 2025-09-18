Finale contro il Napoli? La risposta dell’ex azzurro è già virale | l’annuncio in diretta

Spazionapoli.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore azzurro, campione d’Italia, ha parlato di una possibile finale di Champions League contro il Napoli: ecco cosa ha detto. Con la fine della sosta per le nazionali, il Napoli ha iniziato il primo vero mini ciclo di partite. I ragazzi guidati da Antonio Conte, dopo aver travolto la Fiorentina, sono partiti alla volta di Manchester. La squadra campione d’Italia, è pronta per il debutto in Champions League, prima volta con la nuova formula della League phase. Si parte subito forte, con la sfida all’Etihad contro il Manchester City di Pep Guardiola, e il ritorno a casa di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

finale contro il napoli la risposta dell8217ex azzurro 232 gi224 virale l8217annuncio in diretta

© Spazionapoli.it - “Finale contro il Napoli?” La risposta dell’ex azzurro è già virale: l’annuncio in diretta

In questa notizia si parla di: finale - napoli

Galatasaray, Buruk chiama Osimhen: riflessioni in corso e il Napoli attende per l'assalto finale a Nunez, Lang e Ndoye

Porto di Napoli, siamo al rush finale: quasi ultimati i lavori alla darsena di levante

Rafa Marin verso il Villarreal: accordo chiuso, manca solo l’ok finale del Napoli

Clamoroso Bild, Napoli sulla rivelazione Woltemade! Contatti con l'entourage: la risposta; Napoli Hojlund, si attende la risposta finale del Manchester United: le news di calciomercato; Un'Inter esagerata a San Siro invia la risposta forte e chiara agli allunghi di Napoli e Juventus.

finale contro napoli rispostaFiorentina-Napoli, Conte: "Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto" - 1 e se da una parte elogia la squadra, dall'altra la bacchetta anche: "Non ci sta di fare un finale così in affanno dopo aver domina ... Segnala sport.sky.it

finale contro napoli rispostaConte: “Partita dominata, ma non mi è piaciuto il finale” - Contro la Fiorentina, la squadra di Conte ottiene la terza vittoria su tre, salendo a punteggio pieno in classifica. vivicentro.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Finale Contro Napoli Risposta