Fimer dà energia alla festa del perdono di Terranuova Bracciolini

Arezzo, 18 settembre 2025 – FIMER, player globale nel settore degli inverter solari, è presente alla 411ª edizione della Festa del Perdono, un evento storico, profondamente vivo e sentito dalla comunità, che ne incarna l’identità stessa. Nello showroom di ND Consulting, partner specializzato nell’assistenza, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici domestici, sarà allestito un corner dedicato alla piattaforma Power di FIMER: la soluzione per applicazioni residenziali composta dall’inverter ibrido monofase PowerUNO e dal sistema di accumulo PowerX. FIMER è orgogliosa di essere un punto di riferimento per il territorio locale e italiano, portando innovazione e affidabilità nel settore energetico, e invita tutti i visitatori a scoprire da vicino la Power Platform: dal 26 al 30 settembre allo showroom di ND Consulting in Piazza Unità Italiana, 35, Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

