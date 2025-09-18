Fimer dà energia alla festa del perdono di Terranuova Bracciolini
Arezzo, 18 settembre 2025 – FIMER, player globale nel settore degli inverter solari, è presente alla 411ª edizione della Festa del Perdono, un evento storico, profondamente vivo e sentito dalla comunità, che ne incarna l’identità stessa. Nello showroom di ND Consulting, partner specializzato nell’assistenza, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici domestici, sarà allestito un corner dedicato alla piattaforma Power di FIMER: la soluzione per applicazioni residenziali composta dall’inverter ibrido monofase PowerUNO e dal sistema di accumulo PowerX. FIMER è orgogliosa di essere un punto di riferimento per il territorio locale e italiano, portando innovazione e affidabilità nel settore energetico, e invita tutti i visitatori a scoprire da vicino la Power Platform: dal 26 al 30 settembre allo showroom di ND Consulting in Piazza Unità Italiana, 35, Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fimer - energia
Da silenziosa a piena di voci Stamattina la nostra scuola si è riempita di energia: è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico! Un bentornato ai ragazzi di 2°, 3° e 4° anno Siamo pronti a vivere insieme un anno ricco di esperienze, crescita e nuov - facebook.com Vai su Facebook
Fimer, primo maggio ai cancelli E’ una vertenza simbolo della festa "Perdo così il mio unico stipendio" - Il Primo maggio toscano non ha altri luoghi per riflettere e lottare, che i cancelli della Fimer dove il futuro di 280 dipendenti (centinaia anche ... Da lanazione.it
FIMER, ora parte del Gruppo McLaren, conferma la partecipazione a KEY - FIMER, specializzata in soluzioni per l’energia rinnovabile ed acquisita di recente da MA Solar Italy, membro del gruppo McLaren Applied, sarà fra le protagoniste dell’edizione 2025 di KEY, la fiera ... infobuildenergia.it scrive