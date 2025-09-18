Film test di resistenza | oltre sette ore che resteranno nei vostri ricordi

un’opera cinematografica di rilievo che ha diviso pubblico e critica. Nel panorama del cinema d’autore, alcune opere si distinguono per la loro lunghezza e complessità, trasformando l’esperienza visiva in un viaggio intenso e impegnativo. Tra queste, spicca Sátántangó, diretto da Béla Tarr nel 1994. Questo film rappresenta un esempio di cinema contemplativo che sfida le convenzioni tradizionali, proponendo una narrazione lenta e riflessiva. La sua durata superiore alle sette ore lo rende un’opera unica nel suo genere, capace di suscitare emozioni profonde e di lasciare un’impronta indelebile nello spettatore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

