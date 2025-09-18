Film rischiosi che hanno sorpreso e raggiunto un grande successo
Nel panorama cinematografico contemporaneo, si registra spesso una tendenza delle case di produzione a prediligere progetti sicuri, come remake, franchise consolidati e sequel, piuttosto che investire in idee originali o in iniziative rischiose. La storia del cinema è costellata di esempi di pellicole che, nonostante le previsioni sfavorevoli o le elevate sfide tecniche ed economiche, sono riuscite a ottenere un successo straordinario. Questo articolo analizza alcuni casi emblematici di film considerati rischiosi che sono poi diventati veri e propri punti di svolta nel settore. snow white and the seven dwarfs (1937). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: film - rischiosi
“Unicorni” è stato un flop al cinema, ma il pericolo non è finito. L'ideologico film sulla “fluidità di genere” dei bambini ha incassato pochissimo, segno che il pubblico non l’ha voluta. Ma il rischio è che trovi una “seconda vita” nelle scuole, dove già troppo spes - facebook.com Vai su Facebook
I Peccatori: Ryan Coogler ha creato un precedente “pericoloso” per Hollywood; NCIS, c'è un grosso problema che potrebbe mettere a rischio il futuro del suo spin-off più di successo; Terni, inseguimento da film: arrestato 30enne albanese dopo 60 km di fuga a tutta velocità.