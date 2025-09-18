Film l’estate nei tuoi occhi su Prime Video | trama e data di uscita

La saga di “L’estate nei tuoi occhi” si appresta a concludersi con un nuovo capitolo cinematografico, che promette di offrire una chiusura definitiva alla storia amata da milioni di spettatori. Dopo il successo della serie, trasmessa fino al 17 settembre, Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un film dedicato ai personaggi principali, confermando così la volontà di approfondire e chiudere le vicende narrate. L’annuncio è stato dato durante un evento sul red carpet parigino, in occasione del finale di stagione. La sceneggiatura sarà firmata dalla stessa autrice dei romanzi originali, Jenny Han, garantendo continuità e rispetto per il percorso dei protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

