film filo palestinese vince premio in israele e scatena polemiche

il film vincitore agli ophir awards di tel aviv suscita polemiche politiche e culturali. Il recente trionfo del film The Sea agli Ophir Awards di Tel Aviv ha acceso un acceso dibattito sia nel settore cinematografico israeliano che nel contesto politico nazionale. La vittoria, che ha portato il film a diventare automaticamente la candidatura ufficiale di Israele agli Oscar 2026 come miglior film internazionale, si inserisce in un momento di forte tensione legato al conflitto in corso tra Israele e Gaza. contesto e significato della vittoria. The Sea, diretto da Shai Carmeli Pollak, narra la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di 12 anni residente a Ramallah. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

