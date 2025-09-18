Il sorteggio di Piazza Maggiore ha sorriso alla Nazionale italiana di tennis, che ha evitato non solo lo spauracchio Spagna ma anche tutte le altre avversarie più temibili in occasione della Final Eight di Coppa Davis 2025. Il percorso degli Azzurri a Bologna comincerà ai quarti contro l’Austria, per poi proseguire in semifinale con la vincente di Belgio-Francia mentre dall’altra parte del tabellone ci saranno i tie Cechia-Spagna e Argentina-Germania. Le speranze dell’Italia di conquistare l’Insalatiera per il terzo anno consecutivo dipendono principalmente dalla presenza di Jannik Sinner: “ Abbiamo appena iniziato a parlare di ciò che potrebbe accadere nei prossimi due mesi, che sono veramente tanti nel tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Volandri sulla possibile presenza di Sinner in Coppa Davis: “Ha un programma intenso, vediamo…”