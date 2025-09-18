La storia di Filippo Turetta, responsabile dell’omicidio di Giulia Cecchettin e condannato all’ergastolo, si arricchisce di ulteriori sviluppi preoccupanti. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Montorio, a Verona, il giovane si è trovato al centro di un episodio di violenza all’interno del penitenziario. I dettagli dell’accaduto. Leggi anche: Sparatoria shock in strada, tragedia senza fine: morti diversi poliziotti Dai reparti protetti alla sezione ordinaria: un cambio rischioso. La permanenza in carcere di Filippo Turetta è stata segnata da una serie di cambiamenti significativi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Filippo Turetta, shock in carcere: cosa gli hanno fatto