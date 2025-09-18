Filippo Turetta shock è successo in carcere! Cosa gli hanno fatto
La vicenda di Filippo Turetta, il giovane che ha sconvolto l’Italia per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo. Condannato all’ergastolo in primo grado, Turetta si trova ora nel carcere di Montorio, a Verona, dove avrebbe subito un’aggressione. I dettagli, riportati dal quotidiano L’Arena, delineano un quadro di tensione e vulnerabilità per il giovane recluso. Un’aggressione inaspettata. Secondo quanto riportato, l’episodio si sarebbe verificato ad agosto, all’interno della quarta sezione del penitenziario. Turetta sarebbe stato avvicinato da un altro detenuto, un uomo di 55 anni con una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: filippo - turetta
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre
Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona - Il giovane è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della ex fidanzata G ... Segnala msn.com
Filippo Turetta, sentenza shock su Giulia. Elena Cecchettin: ''E' terribile'' - Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha definito la motivazione del giudice nella condanna di Filippo Turetta una “sentenza pericolosa”, sottolineando come essa possa costituire un terribile ... Si legge su ilmeteo.it