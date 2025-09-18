Filippo Turetta shock è successo in carcere! Cosa gli hanno fatto

La vicenda di Filippo Turetta, il giovane che ha sconvolto l’Italia per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo. Condannato all’ergastolo in primo grado, Turetta si trova ora nel carcere di Montorio, a Verona, dove avrebbe subito un’aggressione. I dettagli, riportati dal quotidiano L’Arena, delineano un quadro di tensione e vulnerabilità per il giovane recluso. Un’aggressione inaspettata. Secondo quanto riportato, l’episodio si sarebbe verificato ad agosto, all’interno della quarta sezione del penitenziario. Turetta sarebbe stato avvicinato da un altro detenuto, un uomo di 55 anni con una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

