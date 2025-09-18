Filippo Turetta l' omicida di Giulia Cecchettin è stato preso a pugni in carcere
Aggressione in carcere contro Filippo Turetta. Il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stato preso a pugni da un altro detenuto di 55 anni all'interno del penitenziario di Montorio, a Verona.Verona, Filippo Turetta preso a pugni in. 🔗 Leggi su Today.it
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre
Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta
