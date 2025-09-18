Filippo Turetta aggredito in carcere
9.55 Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto. Un 55enne lo ha colpito con un pugno. Lo ha riportato L'Arena ed è stato confermato a da fonti di polizia penitenziaria. L'aggressione è avvenuta nel reparto dei detenuti comuni, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta". Anche l'aggressore sta scontando una condanna all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: filippo - turetta
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre
Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta
Verona, Filippo Turetta aggredito in carcere: colpito con un pugno da un altro detenuto - X Vai su X
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona da un altro detenuto; FILIPPO TURETTA AGGREDITO IN CARCERE A MONTORIO.
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona: colpito con un pugno da un altro detenuto - Condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Secondo msn.com
Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona: “Preso a pugni da un detenuto” - Filippo Turetta è stato aggredito da un detenuto dopo essere stato per un periodo nella sezione protetta del carcere di Verona ... Segnala fanpage.it