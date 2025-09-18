Filippo Turetta aggredito in carcere

9.55 Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto. Un 55enne lo ha colpito con un pugno. Lo ha riportato L'Arena ed è stato confermato a da fonti di polizia penitenziaria. L'aggressione è avvenuta nel reparto dei detenuti comuni, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta". Anche l'aggressore sta scontando una condanna all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it