filippo turetta aggredito in carcere da un detenuto

Filippo Turetta è stato aggredito in carcere da un altro detenuto. I fatti si sarebbero verificati ad agosto scorso quando al giovane, condannato per l’uccisione dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, era stato riconosciuto un periodo di trasferimento in una sezione non protetta del carcere di Montorio, in provincia di Verona. Dopo l’aggressione, poi, il detenuto avrebbe . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione

Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre

Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta

