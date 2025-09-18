Filippo Turetta è stato aggredito in carcere da un altro detenuto. I fatti si sarebbero verificati ad agosto scorso quando al giovane, condannato per l’uccisione dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, era stato riconosciuto un periodo di trasferimento in una sezione non protetta del carcere di Montorio, in provincia di Verona. Dopo l’aggressione, poi, il detenuto avrebbe . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Filippo Turetta aggredito in carcere da un detenuto